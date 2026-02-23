El Deportivo Independiente Medellín (DIM) apunta a mantener su buen ritmo cuando reciba el martes al club uruguayo Liverpool, en el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Copa Libertadores, para acercarse a la fase de grupos del torneo continental.

El equipo colombiano, dirigido por Alejandro Restrepo, se impuso 1-2 en el partido de ida, disputado en el estadio Alfredo Víctor Viera, en Montevideo. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de la serie Guaraní-Juventud de Las Piedras, que va 0-0.

El Medellín no tuvo el mejor inicio de temporada y actualmente ocupa el puesto 16 en la liga colombiana con siete puntos, pero acumula ya cuatro partidos sin perder, de los cuales empató dos y ganó otros dos, incluido el juego de la Libertadores disputado en Uruguay.

En ese sentido, Restrepo contará con todos los jugadores que le han permitido subir el nivel al equipo, como lo son el goleador argentino Francisco Fydriszewski; los volantes Léider Berrío y Francisco Chaverra; el centrocampista Didier Moreno, y los centrales José Ortiz y Kevin Mantilla.

Todos ellos descansaron el viernes pasado en el partido que el equipo empató 2-2 como visitante ante el Llaneros por la octava jornada del Torneo Apertura, en el que tuvo una actuación destacada el lateral Frank Fabra, el fichaje más sonado del club para esta temporada y quien podría pescar minutos en la Libertadores.

Liverpool, por su parte, vive un momento difícil y tendrá que remar contracorriente para conseguir la clasificación a la siguiente ronda. Los Negriazules acumulan ya tres partidos sin ganar, incluido un empate con Cerro, la derrota con el DIM y una caída en casa ante Defensor Sporting.

El equipo uruguayo ocupa actualmente la décima posición de la liga de su país con cuatro unidades, a cinco del líder Central Español.

Para tratar de revertir la situación, el entrenador Camilo Speranza contará con toda su nómina, que está liderada por el veterano portero Martín Batalla.

Igualmente se espera que sean titulares otras figuras del equipo como los centrales argentinos Santiago Laquidaín y Santiago Strasorier, que anotó el tanto del club uruguayo en la ida; el centrocampista Nicolás Garayalde, y el atacante juvenil Renzo Machado, que compite por un lugar con el argentino Ramiro Degregorio.