¡Qué dupla! Las estrellas del cine de acción Jason Momoa y Dave Bautista se unen en la nueva película de Prime Video, titulada ‘Equipo demolición’, para llenar de comedia el streaming.

La cinta, dirigida por el boricual Angel Manuel Soto, se estrenará en la plataforma el próximo 28 de enero.

En Equipo Demolición, dos medio hermanos distanciados, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se embarcan en la búsqueda de la verdad, salen a la luz secretos enterrados y la lealtad se pone a prueba, revelando una conspiración capaz de destruir a su familia. Juntos, están dispuestos a arrasar con todo lo que se interponga en su camino.

Ambientada en las calles de Hawái, la película cuenta con un elenco estelar que incluye a Dave Bautista, Jason Momoa, Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin.

Está dirigida por Angel Manuel Soto (Blue Beetle), escrita por Jonathan Tropper, y producida por Jeff Fierson, p.g.a., Jason Momoa, Dave Bautista, Matt Reeves y Lynn Harris, p.g.a.

Equipo Demolición es una comedia imperdible de acción moderna, impulsada por la electrizante química de su dúo protagónico de talla mundial, Dave Bautista y Jason Momoa. Ambos actores siempre habían querido trabajar juntos y descubrieron que esta película era el proyecto perfecto para finalmente colaborar.

Esta es una historia sobre la hermandad, la familia, la redención, la masculinidad y a enfrentarse a aquellas partes del pasado que has intentado dejar atrás. La película sorprende por su tono emotivo, sin dejar de lado el humor que acompaña la historia de principio a fin.

