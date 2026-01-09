La Alcaldía de Valledupar conjuntamente con la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, abrieron las puertas del Salón de Reyes Vallenatos ubicado en un corredor estratégico del Parque de la Leyenda Vallenata, ‘Consuelo Araujonoguera’.

Lea Rawayana, Tito Nieves y Manuel Turizo se unen a Beéle en el Metroconcierto

En ese lugar están colgados los registros gráficos de los Reyes Vallenatos desde 1968 hasta el 2025, afiches promocionales de las distintas versiones del Festival de la Leyenda Vallenata, trofeos Cacique Upar en oro, plata y bronce, la corona de Rey de Reyes e infografías del evento. Además, gráficas de los creadores del Festival de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujonoguera, Alfonso López Michelsen y Rafael Escalona. El Salón de Reyes Vallenatos fue diseñado con la asesoría del arquitecto y museógrafo vallenato José Eduardo Vidal.

Esta apuesta cultural y folclórica que recoge lo más granado del Festival de la Leyenda Vallenata, recibió el visto bueno de los primeros visitantes los cuales indicaron que es muy valiosa porque encierra años de estar llevando la bandera de certamen que hoy identifica a Valledupar ante el mundo.

El vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Efraín Quintero Molina, sobre este acontecimiento destacó. “Los que trabajamos por la cultura tenemos una satisfacción muy grande por este rescate de la memoria histórica musical de lo que ha ocurrido desde 1968, donde se constituyó un ejército de amantes de la música vallenata los cuales han contribuido a sembrar esa semilla de paz y tranquilidad a la humanidad. Gracias al alcalde Ernesto Orozco y a la coordinadora de cultura Yanelis González, porque en compañía de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata sacamos adelante esta iniciativa”.

Aquí Bruno Mars anuncia gira con su álbum The Romantic Tour por América y Europa

Al final el vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Efraín Quintero Molina, anotó. “Quiero recordar algo que dijo en su momento nuestra querida Cacica, Consuelo Araujonoguera. No vamos a empuñar las armas, vamos a empuñar un acordeón para seguir diciéndole al mundo que nosotros tenemos alma y le regalamos cariño a todos”.

Cortesía

El alcalde de Valledupar Ernesto Orozco en su intervención resaltó que el Salón de Reyes Vallenatos se convierte en un nuevo referente cultural para la ciudad. “Este salón es un homenaje vivo al vallenato y a quienes lo han engrandecido a lo largo de la historia. El salón se convertirá en guardián de nuestra memoria musical y de nuestra identidad. Cada imagen cada objeto y cada relato cuenta una historia de disciplina, talento y tradición. Es la historia de un pueblo que convirtió su sentir en canción y que llevó a su folclor a ser reconocido como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Gracias a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata por su esencial acompañamiento”.

Por su parte el acordeonero y homenajeado del 59° Festival de la Leyenda Vallenata Israel Romero Ospino, conceptuó. “Esta iniciativa del alcalde Ernesto Orozco y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, es un reconocimiento absoluto a la verdad y al legado de muchos gestores del folclor que con este salón se les hace un eterno reconocimiento. Cada uno de ellos son emblemas de nuestra cultura”.

Además Bad Bunny inicia el 2026 enfrentando una demanda por 16 millones de dólares

El cierre del acto estuvo a cargo de Ivo Díaz y Almes Granados, quienes cuentan con una amplia historia en la música vallenata, los cuales interpretaron varios clásicos, entre ellos ‘Ausencia sentimental’ de la autoría del compositor Rafael Manjarréz, donde se recuerda que está próximo el Festival de la Leyenda Vallenata.