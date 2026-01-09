Señoras y señores... ya pueden ir desempolvando sus disfraces, polleras y sombreros, porque desde este puente festivo se vivirá la temporada precarnavalera por distintos lugares del Atlántico.

En Barranquilla más de 30 grupos folclóricos izarán su bandera como una clara señal de que se viene el verdadero goce. La reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, llegará a 16 barrios de la ciudad acompañada por su monarquía carnavalera: el rey Momo Adolfo Maury Cabrera, y los reyes del Carnaval de los Niños, Joshua Ortiz y Sharon Acosta, para iniciar las fiestas en las calles de Carrizal, El Bosque, La Esmeralda, El Silencio, La Pradera, Nueva Colombia, La Playa, Chiquinquirá, Simón Bolívar, Olaya, Montecristo, Barrio Abajo, Las Nieves, Boston, Las Palmas, El Prado y La Victoria.

La programación se inicia hoy con la izada del Garabato de Baranoa y la emblemática izada del Cumbión de Oro, en Siete Bocas a las 8:00 p. m. Continuará el sábado, 10 de enero, con las cumbiambas La Revoltosa, La Currambera, La Soberana, La Gigantona, El Cañonazo y El Gallo Giro, en una jornada que exaltará el ritmo, la elegancia y la tradición de la cumbia barranquillera en las tradicionales sedes de sus grupos. Ese mismo día izará también su bandera las Negritas Puloy de Montecristo.

El domingo 11 de enero el turno será para el Garabatico de la 8, grupo al que pertenece el rey Momo del Carnaval de los Niños 2026, Joshua Ortiz, seguido se realizará la izada grupal de garabatos en el Parque Los Fundadores, con la participación de los garabatos Unilibre, Marco Fidel Suárez, Garabato del Barrio Abajo, Ritmo de mi Tierra, Garabato de Emiliano Vengoechea, Son Garabato de Sabanalarga, Cumbale, Garabato Nueva Generación de Galapa, Luis F. Vengoechea, Quilla D’ Carnaval y El Cipote Garabato, en un encuentro que reunirá a los grandes exponentes de esta danza tradicional. También izarán su bandera las cumbiambas La Guapachosa y Del Carajo.

La programación culminará el lunes festivo 12 de enero con la izada de bandera de las danzas de congos con El Carrizaleño, Perro Negro, Espejo de Carrizal, Paz, Plata y Oro, Congo Moderno, Congo Parrandero, Congo Rumbero y Los Alegres de Siete de Abril, reafirmando la fuerza, el color y el carácter ancestral de una de las expresiones afrodiaspóricas más representativas de la fiesta.

“Las izadas de bandera son el primer gran acto simbólico del Carnaval de Barranquilla. Es en los barrios donde ocurre la magia, donde las tradiciones se transmiten de generación en generación y donde el carnaval cobra vida desde su raíz más auténtica, anunciando que la fiesta más grande de Colombia ya comenzó”, manifestó la reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández.

Toma del Pueblo en Santoto

Este domingo, a partir de las 2:00 p. m. se realizará la Toma del Carnaval de Santo Tomás, comenzando con el desfile de vehículos y motocarros en la Acción Comunal, en el sur de la población, y se hará un recorrido por las principales calles, terminando en el estadero Habana Club, en cuyos alrededores se llevará a cabo un festival de turbos.

cortesía Reina central del Carnaval de Santo Tomás, Shadia Navarro Salas.

El desfile será encabezado por la reina central, Shadia Navarro Salas, quien irá a bordo de un vehículo decorado con alegorías al carnaval, ella estará acompañada de su rey Momo, José Herrera, ‘El Mello’, y los escoltarán los reyes infantiles, Valeria González y Elver Amaya. Seguido viajarán las reinas intermunicipales de Palmar de Varela, Sabanagrande, Malambo y Soledad, entre otros.

Una vez culmine el desfile en el estadero antes mencionado se disfrutará un festival bailable y muy cerca de allí la reina infantil tiene organizado otro baile, pero acompañado con un asado.

Baranoa, encendido

También este domingo se llevará a cabo el show de Lectura de Bando y Coronación de los reyes del Carnaval 2026 del denominado Corazón Alegre del Atlántico.

Cortesía Reina del Carnaval de Baranoa 2026, María Clara García Heredia.

Allí, la reina del Carnaval de Baranoa 2026, María Clara García Heredia, y el rey Momo, Álvaro Escobar, ofrecerán un espectáculo que exalta la tradición, la alegría y el orgullo de este municipio. La noche estará acompañada por un gran espectáculo musical que pondrá a gozar a propios y visitantes, con la fuerza del vallenato de Mario Cerchar y la cuota local a cargo de Shekeré, talento de casa, quienes llenarán de ritmo y sabor este encuentro carnavalero. A ellos se suman los salseros cubanos Hansel y Raúl y la champeta del DJ, productor y cantante Jader Tremendo.

La cita es este domingo a las 7:00 p. m., en la plazoleta ‘Manuel Patrocinio Algarín’, donde deberás llegar con la mejor pinta carnavalera y las ganas intactas de celebrar lo que somos.