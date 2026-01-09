Sabanalarga despertó con una noticia difícil de digerir este miércoles 7 de enero. Argelio Consuegra Peña, el hombre que durante cuatro décadas respiró y vivió para darle identidad al municipio, ya no está.

Lea Jujutsu Kaisen temporada 3: el juego de Kenjaku que cambiará el destino del mundo hechicero

Argelio no era un gestor cultural de escritorio. Era de los que se ensuciaba los zapatos, de los que vendía pasteles y tocaba puertas para financiar la alegría del pueblo. Su obra cumbre, la Guacherna del Caribe, estaba a punto de celebrar su edición número 40.

Hablar de Argelio Consuegra, conocido como ‘El Mariscal del Carnaval’, es hablar de la identidad de Sabanalarga. No era solo un organizador de eventos; era un visionario que entendió que la cultura necesitaba gestión.

Fundó la Guacherna de Sabanalarga hace cuatro décadas. Al principio, era un evento local, manejado por la Administración, pero él sabía que para que perdurara debía ser independiente. Creó la fundación Funcarsa y registró la marca. Con los años, su ambición creció y le agregó el apellido “del Caribe”.

Aquí Festival Nacional del Caimán Cienaguero tendrá una agenda variada que pondrá a todos a gozar

“Él comenzó a invitar a otros municipios, después a otros departamentos. Ya para la Guacherna del Caribe venía gente de Sincelejo, de Montería... del Casanare llegaron también aquí a participar”, recuerda Jorge Domínguez, sobre la capacidad de convocatoria de su amigo.

Por ello tenía una estrategia bien pensada, el hacerla un día después de que ocurriera la Guacherna de Barranquilla para asegurar la asistencia masiva. Y funcionó. Durante 39 años ininterrumpidos, las calles de Sabanalarga se han llenado de danzas y comparsas gracias a su terquedad.

“Él los 365 días de su vida estaba en guerra sobre el carnaval. Él apenas terminaba el carnaval ya estaba metido de lleno en el siguiente reto”, asegura su colega.

Además Spotify rechaza que financie guerra tras acusación de grupo mexicano Café Tacvba

Por su parte, Zaida Roa, reina del Carnaval de Sabanalarga en 2024, explicó: “No sabes cuánto duele saber que partiste de este mundo. Siempre estuviste dispuesto a apoyarme, recuerdo un acto de cariño que hiciste conmigo, ‘la única por la que haré esta excepción de mover mi gran Guacherna del Caribe, para que cumpla su sueño de ir al intermunicipal, serás tú Zaida Roa, porque te quiero mucho, esto no lo haré más’”.

A ritmo de tambores

La tristeza en Sabanalarga es profunda, pero Argelio dejó instrucciones claras, aunque fuera en tono de broma, sobre cómo quería ser despedido. Jorge recuerda con nostalgia una conversación de hace dos años, tras el entierro de otro gestor cultural.

“Jorge, el día que yo muera me imagino que esto será como un carnaval, será como una guacherna. Yo me imagino a toda la gente bailando, los grupos y despidiéndome”, le dijo Argelio.

También Con videoclip de ‘Mala Costumbre’, Guayacán Orquesta anuncia una nueva etapa artística

Los grupos folclóricos ya se están organizando. El sepelio de Argelio no será un acto de silencio fúnebre, sino un estallido de la tradición que él defendió. “Estamos por eso invitando a todos los grupos folclóricos para que se haga un acompañamiento real como Argelio lo quería, como él lo soñó”.

Claman justicia

La fecha para la despedida aún no está clara pues la comunidad de Sabanalarga clama que se investigue el hecho, pues no tienen certeza de lo que le ocurrió a ‘El Mariscal del Carnaval’.

Argelio fue encontrado entre las 4:30 y 5:00 de la mañana tirado en la calle, en la madrugada del sábado 3 de enero. Aunque inicialmente se habló de un accidente, la comunidad piensa que se pudo tratar de una golpiza.

Lea El nuevo álbum de Bruno Mars, ‘The Romantic’, saldrá a la venta el 27 de febrero

“Lo llevamos a Medicina Legal para saber el diagnóstico del forense para ver qué dice, si esa lesión que se hizo en la costilla, es de un golpe que dicen que se cayó de una moto, pero nosotros dudamos eso”, insiste Domínguez.