Un hombre de 90 años murió instantes después de reencontrarse con su esposa en un hospital de Guarulhos, en São Paulo, Brasil. El hecho, ocurrido tras varios días de hospitalización, quedó registrado en video y se ha viralizado en redes sociales por lo tierna y conmovedora que resulta ser la escena.

Benedicto de Lima permanecía internado en una unidad médica mientras su estado de salud se deterioraba progresivamente. De acuerdo con reportes locales, el adulto mayor enfrentaba un cuadro de neumonía que comprometía seriamente su condición.

Durante su estancia en el hospital, Benedicto estuvo separado de su esposa, Nilta de Lima, de 87 años, debido a restricciones del centro médico. Sin embargo, días después ella logró ingresar a la habitación.

El momento del reencuentro quedó grabado. En las imágenes, el hombre, visiblemente debilitado, levanta ligeramente los brazos y pronuncia: “Hola, mi amor”. Tras recibir un beso en la frente, su cuerpo se relaja y fallece en ese instante, acompañado por su esposa.

La pareja había compartido 68 años de vida en común.

El video que se volvió viral

El registro fue captado por su nieta, María Paula Dias, quien inicialmente buscaba documentar un encuentro familiar. Al percatarse de lo ocurrido, detuvo la grabación.

Durante meses, la familia mantuvo el video en privado. Posteriormente, decidieron compartirlo a través de TikTok en una cuenta vinculada a Joao Dias, familiar de la pareja.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje que resume la historia: “Y así partió... Fueron 68 años juntos. De ese amor nacieron hijos, nietos y bisnietos... Él solo esperó a que llegara su amor”.

Tras su difusión, el video ha generado miles de reacciones. Usuarios han compartido mensajes de empatía y reflexión sobre el vínculo entre la pareja.

Entre los comentarios destaca el de una usuaria que señaló: “Como enfermera que ha visto a mucha gente partir, confirmo que las personas SIEMPRE esperan por alguien a quien quieren ver una última vez antes de irse; aguantan con todas sus fuerzas hasta que la persona llega y se van en paz”.

Un familiar confirmó en la misma plataforma que el fallecimiento ocurrió en el momento registrado en el video, validando la autenticidad del contenido.

En otro video, también difundido por la familia, se observa a Benedicto recibiendo una serenata por parte del personal de enfermería y de su esposa, en un momento grabado días antes de su muerte.