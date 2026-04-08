El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) continúa fortaleciendo el emprendimiento en el país con nuevos apoyos económicos y de financiación, a través del Fondo Emprender.

La entidad mantiene abierta la Convocatoria Nacional No. 152, enfocada en impulsar proyectos de la economía campesina en distintas regiones de Colombia.

Esta iniciativa del Gobierno nacional busca apoyar a emprendedores rurales que cuenten con ideas de negocio o unidades productivas en marcha, con el fin de fortalecer el desarrollo económico y social en el campo.