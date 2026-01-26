Los Gobiernos de Colombia y Mongolia pusieron en marcha este lunes el acuerdo para la exención del visado de corta estadía para los ciudadanos colombianos en la nación asiática, informó la Cancillería.
Leer también: Visita de Petro a Trump debe iniciar “recomposición gradual” de la relación bilateral
El acuerdo permite a los colombianos ingresar, salir, permanecer y transitar por el territorio de Mongolia sin necesidad de visado por un período máximo de 90 días, apuntó el Ministerio en un comunicado.
El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó a Mongolia, a pesar de la orden de arresto que existe en su contra por la Corte Penal Internacional
“Esta exención aplica exclusivamente para estadías de corta duración y no autoriza el ejercicio de actividades remuneradas”, agregó la información.
La exención de visado se aplica a viajes con fines de turismo; estudios; capacitación; trámites administrativos o judiciales; participación en eventos culturales, académicos o deportivos; actividades de negocios, y coberturas periodísticas, siempre que la duración de la estancia no supere los 90 días.
La flexibilización del régimen de visados entre Colombia y Mongolia, aseguró la Cancillería, constituye “un hito en la relación bilateral, al facilitar el contacto directo entre los ciudadanos de ambos países y contribuir al fortalecimiento de los intercambios turísticos, académicos y comerciales”.
Importante: Canciller Villavicencio sí viajará para reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump
“Asimismo, este avance refleja el interés mutuo por profundizar la cooperación y promover una mayor movilidad internacional en condiciones de confianza y reciprocidad”, concluyó la Cancillería.