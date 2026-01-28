La situación de orden público en varias zonas del país se sigue agravando por los enfrentamientos de grupos criminales que se disputan el control ilegal de los territorios.

Leer más: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

Debido a ello, en las últimas horas se han registrado intensos combates en San Vicente del Caguán (Caquetá), entre las disidencias de alias Calarcá y la Segunda Marquetalia, que ya habrían dejado varios muertos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial de las confrontaciones pero a través de redes sociales, la comunidad ha denunciado que está en medio del fuego cruzado, por lo que permanece confinada.

Ver también: “Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena”, la polémica frase del presidente Petro durante discurso en Bogotá

En la zona hace presencia la Novena Brigada del Ejército Nacional que intenta retomar el control y restablecer el orden público.