Por:  Redacción ELHERALDO.CO

La situación de orden público en varias zonas del país se sigue agravando por los enfrentamientos de grupos criminales que se disputan el control ilegal de los territorios.

Debido a ello, en las últimas horas se han registrado intensos combates en San Vicente del Caguán (Caquetá), entre las disidencias de alias Calarcá y la Segunda Marquetalia, que ya habrían dejado varios muertos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial de las confrontaciones pero a través de redes sociales, la comunidad ha denunciado que está en medio del fuego cruzado, por lo que permanece confinada.

En la zona hace presencia la Novena Brigada del Ejército Nacional que intenta retomar el control y restablecer el orden público.