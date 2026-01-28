Durante su participación en la plenaria principal del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, desde Panamá, el presidente Gustavo Petro se refirió a la lucha contra el narcotráfico entre Colombia y Ecuador, y le hizo un llamado a su homólogo Daniel Noboa ante la necesidad que establezcan un diálogo bilateral para tratar la guerra comercial y energética entre ambas naciones.

Por ello planteó la necesidad de una alianza regional basada en la vida, la libertad y la identidad común de los pueblos.

“El verdadero poder no está en los misiles ni en los billetes, sino en dos fuentes reales de riqueza: la naturaleza y la fuerza de trabajo viva”, afirmó, al proponer un pacto por la vida en las Américas y el reconocimiento de América Latina y el Caribe como una civilización diversa, con capacidad propia para construir su futuro.

Luego hablo de la guerra de Gaza.

“Naciones Unidas se creó precisamente para impedir genocidios, esa es su razón histórica. Para impedir la guerra en el mundo y para construir una paz entre naciones”, aseguró el jefe de Estado.

Hizo un llamado a conformar una hermandad humana entre civilizaciones que, a través del diálogo, “construya la paz, la libertad y el pensamiento profundo para lograr el equilibrio con la tierra”.

Además, el mandatario cuestionó el papel de las Naciones Unidas frente a la crisis en Medio Oriente: “La Organización de las Naciones Unidas se creó para impedir genocidios y hoy no es capaz de hacerlo; eso se mide en un momento histórico: el genocidio sobre Gaza, que aún ni siquiera se reconoce”.