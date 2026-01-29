Un avión de la compañía Satena, con capacidad para 19 pasajeros, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, informaron fuentes oficiales.

Se conoció que la aeronave despegó este miércoles 28 de enero del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, y se dirigía hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que en la aeronave se encontraban 13 pasajeros y 2 tripulantes.

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Horas despues, campesinos de la vereda Curasica, en Hacarí, Norte de Santander, confirmaron el hallazgo de los restos de la aeronave.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró: “Hemos dispuesto desde el comienzo todas las capacidades de la Fuerza Pública. Desplegamos aviones y helicópteros de la Fuerza Aeroespacial para acompañar la búsqueda en estos momentos, de la mano del Ejército Nacional, así como las capacidades necesarias para la extracción de los restos de la aeronave y de las personas fallecidas”.

Finalmente, el ministro señaló que, “estaremos atentos a todo lo que requiera la Aeronáutica Civil, en lo que podamos apoyar desde nuestras competencias, para conocer las causas de este lamentable accidente que enluta a Colombia”.