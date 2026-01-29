En una rueda de prensa, el director general de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, entregó detalles de las características de la aeronave de Satena que se accidentó este miércoles en zona rural del municipio La Playa de Belén, Norte de Santander, con un trágico saldo de 15 muertos, la totalidad de los ocupantes.

“Estamos en el proceso de recopilación de información operacional, de la estructura de la organización, de las empresas que están involucradas en esta investigación”, indicó el funcionario a periodistas.

Precisó que de la aeronave, un bimotor Beechcraft 1900, sí ya se tienen unos datos “iniciales” que son clave para la investigación que se adelanta del siniestro.

“Con respecto a la fecha de fabricación sabemos que es una aeronave de 1995. Las horas que tiene operada la aeronave están alrededor de las 32 mil horas de vuelo. Sabemos las horas de cada uno de los motores, que uno está en 28 mil y el otro en 31 mil”, detalló Martínez Chimenty.

Agregó que tras una verificación se pudo confirmar que el avión “contaba con sus permisos vigentes para la operación, con una aeronavegabilidad certificada y avalada por parte de la autoridad de la Aeronáutica Civil”.

A bordo de la aeronave iban 13 pasajeros, entre ellos el congresista Diógenes Quintero Amaya, y dos tripulantes, indicó Satena en un comunicado.

Según la aerolínea, el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, “operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas”.

Satena agregó que el vuelo NSE8849 que “despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la vereda Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén, situado a solo media hora de Ocaña.

En el avión, además del congresista Diógenes Quintero Amaya, viajaba su asistente Natalia Acosta.

Los otros pasajeros fueron identificados como María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

La tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.