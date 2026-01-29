El presidente Gustavo Petro Urrego, se pronunció este miércoles frente al accidente aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, operada por la empresa Searca para Satena, en el que perdieron la vida 13 pasajeros y 2 tripulantes.

A través de un comunicado del Gobierno, el jefe de Estado solicitó “al Ministerio de Transporte, Aeronáutica Civil y demas entidades competentes adelantar una rigurosa investigación para determinar las causas de este lamentable hecho”.

“El gobierno nacional lamenta profundamente este accidente y expresa sus más profundas condolencias y solidaridad con los familiares y amigos de quienes fallecieron, al igual que extiende este mensaje a la Honorable Cámara de Representantes”, se lee en el comunicado.

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó esta mañana del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.

Satena agregó que el vuelo NSE8849 que “despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.