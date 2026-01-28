El presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de 15 personas en el accidente de una aeronave de Satena registrado este miércoles 28 de enero en el departamento del Norte de Santander. Entre las víctimas se encuentra el congresista Diógenes Quintero Amaya.

“Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD.”, escribió el mandatario desde su cuenta de X.

Asimismo, la vicepresidenta Francia Márquez expresó su dolor por la muerte del congresista y demás pasajeros que se encontraban en la aeronave matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña.

“Con profundo dolor recibo la noticia del trágico accidente de la aeronave de @AerolineaSatena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en el que perdieron la vida las 15 personas que iban a bordo.”, dijo.

“Lamento la muerte de Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, cuya labor estuvo siempre comprometida con la construcción de paz.”, añadió.

Con profundo dolor recibo la noticia del trágico accidente de la aeronave de @AerolineaSatena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en el que perdieron la vida las 15 personas que iban a bordo.



El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó esta mañana del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.

Satena agregó que el vuelo NSE8849 que “despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.

Los otros pasajeros fueron identificados como María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

La tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.