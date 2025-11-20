La Corte Suprema de Justicia informó este jueves en un comunicado que la Sala Plena, reunida en sesión ordinaria, eligió al magistrado de la Sala Civil, Agraria y Rural, Francisco Ternera Barrios, como nuevo presidente de la corporación.

Precisa el alto tribunal que el magistrado Ternera Barrios termina el periodo del exmagistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, quien fue elegido como presidente de la corporación el 23 de enero y culminó su periodo el 14 de noviembre.

“Ternera Barrios es magistrado de la Sala Civil desde hace casi seis años. Es Comisionado de la Cumbre Iberoamericana (dos periodos). Con 28 años de experiencia. El nuevo presidente de la corporación es abogado de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de la Alfonso X de Madrid (becario). Tiene posdoctorado de la Universidad para la Paz del Sistema de las Naciones Unidas, Máster en Derecho Privado de París II (becario), Máster en Derecho Civil de París II, y tiene especializaciones en Terminología Jurídica del Instituto de Derecho Comparado de París y en Derecho Administrativo de la U. Alfonso X Madrid”, se lee.

Así mismo, agrega el boletín, fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia, árbitro de la CCB, litigante, asesor y director del Grupo de Investigación de Derecho Privado y de la Línea de Investigación de Derecho Civil de la Universidad del Rosario. Fue profesor de carrera académica de la Universidad del Rosario y catedrático de varias universidades (Externado, Andes, Sergio Arboleda, Libre, Sabana, Universidad de Medellín, CES y von Humboldt). Ha sido autor de varios libros p.e. Los Derechos Reales de Temis, Bienes de U. Rosario, Contratos de Legis y La Propiedad de Tirant lo Blanch-en prensa".