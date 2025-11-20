Hay un choque de versiones respecto a declaración de la canciller colombiana Rosa Villavicencio en una entrevista al medio Bloomberg, en la que habla de una posible salida de Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela, sin que este sea enviado a la cárcel y el apoyo de Colombia a esta intención.

La funcionaria dijo, en medio de la entrevista concedida al periodista Daniel Basteiro del medio español especializado en economía, que el Maduro estaría dispuesto a dejar el cargo y permitir un gobierno de transición para convocar nuevas elecciones en su país.

Sin embargo, horas después de conocerse esta declaración, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que advierte que lo publicado por el medio no corresponde a lo dicho por la ministra de Relaciones Exteriores colombiana.

“La información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio Mapy en la entrevista”, indicó la cartera ministerial en el comunicado.

Ante esto, el medio Bloomberg publicó el audio de la entrevista con Villavicencio, en la que habló del tema de Maduro y la posibilidad de una salida negociada.

“Colombia respalda un plan para que Maduro entregue el poder a un gobierno de transición que organice elecciones legítimas. La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, afirma que el líder venezolano podría aceptar si no enfrenta persecución”, se lee en la publicación del medio español.

En el audio se escucha a la canciller decir, tras ser cuestionada sobre si Maduro consideraría una salida si se deja un gobierno de transición: “Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición, donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos, y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar”.