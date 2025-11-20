El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró este miércoles a través de un comunicado que el Gobierno colombiano no está apoyando ningún plan para una salida negociada de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, después de que la canciller Rosa Villavicencio hablara en una entrevista con ‘Bloomberg’ sobre una eventual transición en el vecino país.

“La información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio Mapy en la entrevista”, indicó la cartera ministerial en el comunicado.

Agregó que el gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y “no tiene injerencia” en los asuntos internos de los demás países. “Respeta la soberanía del hermano país de Venezuela”, sostuvo.

Por último, la Cancillería señaló que Colombia y Venezuela mantienen una relación histórica de respeto y “esto no puede verse afectado por información descontextualizada publicadas en medios de comunicación”.

En la entrevista, la canciller Rosa Villavicencio dijo que sí cree que Nicolás Maduro ha considerado aceptar un plan de transición sin él en el poder y que le otorgue garantías, incluso, de no ir a prisión.

“Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición, donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos, y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar”, respondió Villavicencio a ‘Bloomberg’.