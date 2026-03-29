La Fiscalía informó este domingo en un comunicado que presentó ante un juez de control de garantías a Pedro Cristian Goyes Arteaga, presunto integrante de la estructura ‘Franco Benavides’ de las disidencias de las FARC que estaría implicado en el secuestro y posterior homicidio del personero de Cumbitara, Nariño, Jimmy Rosero Chávez.

Lea más: Medicina Legal confirma que ‘Iván Mordisco’ no murió en bombardeo en Vaupés

“Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2024, en la vereda Las Piedras, corregimiento de Sidón en Cumbitara. El funcionario se reunía en un inmueble con habitantes del municipio desplazados por las confrontaciones entre grupos ilegales. En medio del encuentro, hombres armados ingresaron al recinto, intimidaron al personero y se lo llevaron en un vehículo”, se lee.

Agrega el ente acusador que horas después, el cuerpo de la víctima fue encontrado en el sector Puente Rojo, corregimiento El Ejido.

“Justo en el momento en el que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizaban la diligencia de inspección a cadáver, con apoyo de unidades de la Sijin de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, fueron atacados con artefactos explosivos y ráfagas de fusil por una estructura de las disidencias de las FARC. En la acción un soldado profesional resultó herido”, recordó la entidad de investigación penal.

Ver más: Colombia cuenta con dos aviones Hércules en operación y otros dos en mantenimiento

Pedro Cristian Goyes Arteaga, un señalado integrante de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el secuestro y posterior homicidio del personero de Cumbitara… pic.twitter.com/vUg6hPV5Fc — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 29, 2026

Tras las pesquisas, indicó el organismo que Goyes Arteaga habría participado en el secuestro y asesinato del personero, y en la emboscada a la comitiva oficial.

Por ello, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, UEI, le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado; secuestro, violencia contra servidor público; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Lea también: El siniestro del Hércules: el debate en medio del luto sobre los aviones militares del país

“El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario” reportó la Fiscalía.