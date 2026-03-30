Hacia la 1:45 de la tarde del pasado domingo 29 de marzo Francisco Javier Sarabia de la Hoz, alias El Ñato, de 48 años de edad, fue asesinado a balazos por un sujeto a pie.

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El atentado sicarial se perpetró en el popular barrio Carrizal, ubicado en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, ‘El Ñato’ estaba caminando con otra persona a la altura de la carrera 3A con calle 52.

En medio del recorrido, el supuesto acompañante esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos en la cabeza, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Según Inteligencia, el ataque se habría perpetrado por el control de las rentas criminales derivadas del tráfico de estupefacientes.

Asimismo, una fuente judicial reveló que alias El Ñato registraba una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes, mismo que presuntamente actuaría como un expendedor por la zona donde ocurrieron los hechos.