En horas de la madrugada de este lunes 30 de marzo la violencia sacudió con fuerza al tranquilo municipio de Polonuevo, donde sus habitantes fueron abruptamente despertados del sueño a causa de unos disparos que segaron la vida de dos hombres.

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EL HERALDO conoció que las víctimas fatales fueron identificadas como Eiwar David Ibarra Acevedo, de 26 años de edad, y Bernardo Escorcia.

En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, Ibarra Acevedo fue atacado a disparos por unos desconocidos. Inicialmente había sido trasladado al hospital local de Polonuevo, pero por la gravedad de las heridas fue remitido a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, donde ingresó sin signos vitales.

En medio del tiroteo también resultó herido Escorcia, quien también fue trasladado al mismo centro médico. Sin embargo, un médico de turno informó minutos después había fallecido.

Hasta el momento la Policía del Atlántico no se ha pronunciado sobre estos hechos que hoy causan conmoción entre los habitantes de este municipio, quienes exigen mayor seguridad y patrullaje entre las calles ante el incremento de los hechos de sangre.