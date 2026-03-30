Una ráfaga de disparos turbó el sueño de los habitantes del barrio Bello Horizonte, en el municipio de Soledad, durante la madrugada de este lunes.

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Varios vecinos salieron de sus hogares para inspeccionar que había ocurrido, sin imaginar que se toparían con el cuerpo de un joven que hacía pocos minutos había sido violentamente asesinado.

Aquel hombre era Jhoan José Palma Huerta, de 29 años de edad y de nacionalidad venezolana.

Según el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, Jhoan José se encontraba en la carrera 6 Nro. 57B-58, al costado de un arroyo del sector anteriormente mencionado.

En ese momento, un sujeto a pie interceptó al joven y, sin mediar palabra, le propinó varios impactos, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

De acuerdo con una fuente judicial, la víctima registraba una anotación judicial por el delito de tráfico o porte de estupefacientes. Asimismo, un allegado de la víctima manifestó a las autoridades que, desde hacía un año no tenían conocimiento del paradero de Jhoan José.

La Policía adelanta una investigación para dar con el agresor y lograr su captura, para así esclarecer los móviles de este nuevo homicidio que golpea al municipio de Soledad.