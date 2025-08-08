Tres presuntos criminales muertos y otros dos más heridos ha sido el resultado de recientes enfrentamientos con miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla y víctimas armadas, en lo que va corrido de esta segunda semana de agosto.

Un primer caso se presentó en la noche del pasado lunes 4 de agosto en el barrio Los Girasoles, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, en medio de un caso de sicariato.

Ese día, la Policía Metropolitana detalló que pistoleros en moto llegaron a eso de las 7:00 de la noche hasta la carrera 14 Sur con calle 47C y allí atacaron a tiros a Danis Rafael Montes Ramírez, de 53 años y nativo de El Carmen de Bolívar, ocasionando su muerte en el mismo lugar.

Producto de ese mismo atentado resultó herido Nelson José Rodríguez Rivera, de 30 años, quien aparentemente transitaba por la zona.

Pero además, en una rápida reacción policial, resultó muerto tras enfrentarse a tiros con los uniformados David José Jordán Ramírez, de 22 años y conocido con el alias de El Roncón, presunto miembro de la estructura criminal ‘los Pepes’.

Este sujeto, según testimonios de las personas que estaban en el sitio, fue quien accionó el arma de fuego en contra de la humanidad Danis Montes Ramírez.

En el lugar también fue detenido Kevin Aníbal Silva Acuña, de 20 años y conocido con el alias de Kevin Menor, también presunto miembro de Los Pepes.

Cabe señalar que la moto en la que viajaban Jordán Ramírez y Silva Acuña fue incinerada por la comunidad.

Un par de días después, en la tarde del pasado miércoles 6 de agosto, dos presuntos asaltantes volvieron a enfrentarse con la Policía en el barrio La Magdalena, suroriente de la capital del Atlántico, ocasionando la muerte de uno de estos los individuos y dejando a otro herido, en calidad de capturado.

Testigos manifestaron que todo sucedió en la carrera 7B con calle 35A, cercano a la cancha de La Magdalena, en medio de un supuesto intento de atraco.

Los delincuentes habría tratado de despojar de sus pertenencias a una persona, y la acción fue alertada por la comunidad.

Posterior a ello, según testigos, agentes de la Policía llegaron a la zona y eso dio pie a un enfrentamiento a tiros con los forajidos.

En medio del tiroteo murió Brayan Enrique Sánchez Díaz, de 28 años. Mientras que el cómplice fue identificado como Luis Mario Barbosa Martínez, de 25 años, quien fue trasladado herido a un centro asistencial, en calidad de capturado.

Y finalmente en la tarde de este jueves 7 de agosto, en el barrio Los Robles de Soledad, se presentó el caso más reciente.

Según el informe de las autoridades, a eso de las 2:50 p. m., un sujeto identificado como Andrés Felipe Urueta Díaz, de 24 años, ingresó a una vivienda ubicada en la carrera 23B con calle 76, con un arma de fuego tipo revólver con la intención de cometer un hurto.

El propietario de la residencia, que es prestamista, en ejercicio de la legítima defensa, reaccionó y le disparó con un arma de uso personal, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Tras escuchar los disparos, los vecinos de la comunidad alertaron a las autoridades sobre la emergencia. Minutos más tarde, una patrulla del cuadrante se acercó hasta el lugar y atendió el caso, logrando incautar el revólver que el supuesto delincuente portaba en ese momento.

Agentes del CTI se encargaron de la inspección técnica del cadáver y su posterior traslado a la morgue de Medicina Legal.