Un muerto y tres heridos dejó un grave accidente de tránsito en la Vía al Mar, a la altura de Juan de Acosta, sobre las 4:00 de la tarde de este sábado 8 de noviembre luego de que dos vehículos colisionaran, uno de ellos al parecer iba a exceso de velocidad.

De acuerdo al relato de un familiar del fallecido, Jorge Elieser Molina Molina –la víctima fatal- se desplazaba en su vehículo con tres personas más que viajaban de Lomita Arena a Juan de Acosta cuando fueron sorprendidos por otra camioneta que pretendía adelantarse a otro carro, pero terminó colisionando.

“Él (Jorge Elieser Molina) estaba haciendo una vuelta ahí por Santa Verónica, por Lomita Arena, venía la camioneta, venía de Barranquilla, iba para Cartagena, la camioneta como que se iba a pasar a otro carro y se estrelló de frente”, relató el familiar en diálogo con EL HERALDO.

Suministrada

Molina Molina murió de manera instantánea tras el choque, mientras que las otras tres personas, todas mujeres, resultaron gravemente heridas, una de ellas incluso sufrió una fractura en una de sus piernas por lo que tuvieron que ser trasladadas hasta centros asistenciales.

Sobre el conductor del otro vehículo se supo que una vez ocurrido el accidente huyó del lugar dejando abandonada la camioneta en la se movilizaba. “Los de la camioneta la dejaron tirada y huyeron, eso lo que dicen los testigos”, agregó la familiar.

La hipótesis más fuerte es que la camioneta que causó el siniestro iba exceso de velocidad, pues Molina Molina iba “en su carril despacio, no venía fuerte porque él no acostumbraba a manejar fuerte”. El carro quedó completamente destruido y con el cuerpo de Jorge Elieser en su interior.

Horas después, pasadas las 6:00 de la tarde el hombre se entregó a las autoridades en la subestación de Policía Playa Mendoza “donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el debido proceso”.

Pese a que el hombre capturado era quien conducía, el vehículo, de placas LWX-844 de Turbaco pertenecería a otra persona, así consta en la tarjeta de propiedad.

“Queremos justicia realmente. No podemos exceder nuestras velocidades si vamos manejando hay que manejar con cuidado, hay que seguir las señales de tránsito, esa es la prioridad. Si uno es un conductor consciente y sabe que si tiene una licencia conducir, debo utilizarla de buena forma”, fue la petición del familiar del fallecido.