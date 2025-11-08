En el marco de una ofensiva contra el tráfico de drogas, la Policía del Atlántico capturó en flagrancia a dos mujeres, de 31 y 27 años, durante dos diligencias de registro y allanamiento realizadas en el corregimiento de Pital de Megua, jurisdicción del municipio de Baranoa.

Leer más: Incautan 24.000 gramos de marihuana enviados como encomienda en Barranquilla

Durante el operativo, las autoridades incautaron 171 gramos de marihuana y 40 gramos de base de coca, que presuntamente estaban listos para ser distribuidos en la zona.

De acuerdo con las investigaciones, las detenidas serían reconocidas por la comunidad como presuntas expendedoras de drogas al menudeo en el corregimiento y en sectores cercanos, incluyendo entornos escolares.

“Con la captura de estas personas se impide la comisión de homicidios selectivos, derivados del tráfico de estupefacientes, contribuyendo a la disrupción del delito de tráfico de estupefacientes en esta jurisdicción.”, indicó la Policía en un comunicado.

Las capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Finalmente, la Policía invitó a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad delictiva que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana, a través de la línea 123, habilitada para recibir información.