Luego de que en días pasados la Alcaldía de Soledad celebrara el descenso en los casos de homicidios en el mes de octubre, calculado en un 62 % y destacando la entrada en vigor de la tregua bilateral entre estructuras armadas urbanas, el municipio ha vuelto a registrar casos de sicariato, con saldos de víctimas mortales, en las últimas 24 horas.

El hecho más reciente sucedió al mediodía de este sábado 8 de noviembre en el barrio Ciudadela Metropolitana, específicamente en la carrera 7A con calle 50, lugar en el que permanecían un grupo de personas en la terraza de una vivienda, aparentemente consumiendo bebidas embriagantes, y fueron atacados a tiros por pistoleros que se desplazaban en motocicleta.

Producto del atentado resultó muerto en el lugar Víctor Movilla Jinete, de 24 años de edad, según los datos recopilados por la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Junto a la víctima mortal, según testigos, se encontraba Jasen Fernando Barrios Cervantes, de 31 años de edad, quien recibió un impacto de bala en la cadera e inicialmente debió ser trasladado hasta el Hospital Materno Infantil de Soledad. Después trascendió sobre su remisión al Hospital Universidad del Norte por su condición crítica.

Las autoridades señalaron que las víctimas, al parecer, se dedicaban al oficio de cobradiarios y hoy esta sería una de las líneas investigativas para tratar de esclarecer el hecho.

Cabe señalar que este es el segundo hecho criminal que se registra en el municipio en las últimas 24 horas.

Recordemos que en la tarde de este viernes 7 de noviembre fueron atacados a tiros unas personas que se encontraban en una residencia localizada en la carrera 13B con calle 57-03.

Este hecho dejó como víctima fatal a Ronald Javier Molinares Ospino, de 41 Años y motocarrista de oficio, actividad con la que se ganaba el sustento para él y su familia.

Mientras que Yormarliz Rivas y William Sánchez Acuña, de 54 años, resultaron heridos y debieron ser trasladados a diferentes centros asistenciales.

En el caso de la mujer, nativa de Venezuela, se confirmó que su condición es crítica.

Hasta el momento no se han barajado hipótesis sobre este hecho de sangre.