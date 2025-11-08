Las Unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, logran la captura en flagrancia de tres hombres por el delito de fabricación, y tráfico de estupefacientes en el municipio de Sabanalarga.

El procedimiento se realizó en vía pública, donde los uniformados sorprendieron a los implicados con más de 81 gramos de marihuana y 141 gramos de base de coca, listos para su comercialización.

Según las autoridades, con estas capturas se busca reforzar la seguridad en el sector y reducir las actividades relacionadas con el expendio y consumo de drogas.

De los tres detenidos, dos presentan en conjunto diez anotaciones judiciales por distintos delitos, entre ellos tráfico de armas, hurto calificado y maltrato animal.

Perfil de los capturados:

Deivis José Camargo Banqueth, presenta 02 anotaciones como indiciado por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones (año 2021) y 01 anotación por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (año 2014).

Jhon Jorge Cervantes Zulbarrán, presenta 02 anotaciones como indiciado por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones (año 2022), 02 anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (años 2018 y 2019), 01 anotación por utilización ilegal de uniformes e insignias (año 2012), 01 anotación por hurto calificado (año 2020) y 01 anotación por maltrato animal (año 2021).

Melquisedec Martínez Rico, no presenta anotaciones como indiciado.

El señor Coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del departamento de Policía Atlántico, invita a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana, la línea 123 está habilitada para el suministro de información.