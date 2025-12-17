Un hombre señalado de dinamizar cobros extorsivos en distintos sectores de Santa Marta fue capturado en flagrancia por uniformados del Gaula de la Policía Metropolitana, en desarrollo de un operativo contra este delito en la capital del Magdalena.

Leer también: La ONU advierte sobre “tragedia de derechos humanos” en la Sierra Nevada de Santa Marta

El detenido fue identificado con el alias de Maury y, de acuerdo con las primeras indagaciones, estaría vinculado a la estructura criminal Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS), dentro de la cual presuntamente cumplía funciones relacionadas con la exigencia de pagos ilegales a comerciantes y ciudadanos.

Según las autoridades, el capturado habría exigido a una de sus víctimas la suma de 50 millones de pesos, bajo el argumento de que debía pagar una supuesta “multa”, señalando que la persona podría pertenecer a una organización criminal, una modalidad utilizada para ejercer presión e intimidación.

El procedimiento permitió además la incautación de una suma considerable de dinero en efectivo y otros elementos que serán analizados como parte del proceso investigativo que adelantan las autoridades judiciales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, aseguró que se mantendrán las acciones operativas y de control contra las estructuras dedicadas a la extorsión, un delito que continúa siendo una de las principales preocupaciones en la ciudad.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier caso de extorsión a través de las líneas habilitadas, con el fin de prevenir este tipo de hechos y avanzar en la identificación de los responsables.