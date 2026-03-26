Un nuevo hecho de violencia se registró en la mañana de este jueves 26 de marzo en el norte de Barranquilla, específicamente en la carrera 44 con calle 84, sector del barrio Granadillo, donde un hombre fue asesinado en medio de un ataque con arma de fuego.

Según versiones preliminares de testigos, la víctima se encontraba en inmediaciones de un establecimiento comercial, al parecer un negocio de celulares o un concesionario de motos, cuando fue sorprendida por sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Habitantes del sector aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que generó momentos de pánico. “Se escuchó una ráfaga larga, la gente salió corriendo y los negocios cerraron”, relató un testigo.

Tras el ataque, el hombre quedó tendido en la vía pública, mientras que los responsables habrían huido del lugar con rumbo desconocido.

En el mismo ataque habría resultado un hombre herido, quien fue traslado a la Clínica Reina Catalina, cercana al sitio del atentado.

Unidades de la Policía Metropolitana se desplazaron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni los móviles del crimen.

Este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia armada en el norte de la ciudad. De acuerdo con reportes previos, ataques sicariales en Barranquilla han sido atribuidos a disputas entre estructuras delincuenciales en la zona.