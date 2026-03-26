Las autoridades judicializaron a Luis Andrés Meriño Hernández, de 26 años; Daniel Alfonso García Cantillo, de 20; y Jeffrey Danilo Hernández Guzmán, de 21, señalados de su presunta participación en la masacre ocurrida el pasado 18 de febrero en el barrio San Francisco, en el municipio de Ponedera, zona oriental del Atlántico.

Los tres procesados fueron capturados en Bogotá y deberán responder por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y maltrato animal, este último debido a que, durante el ataque, también le dispararon a un perro que se encontraba en el lugar.

Los hechos se registraron hacia las 11:18 de la noche, cuando sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda del sector. De acuerdo con información suministrada por el Departamento de Policía del Atlántico, uno de los atacantes descendió del vehículo y abrió fuego contra las personas que se encontraban en la parte externa de un inmueble.

Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras que las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Como consecuencia del atentado murieron Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años; un menor de 2 años; y posteriormente Leisis María Silvera Manotas, quien había resultado gravemente herida.

El hecho generó rechazo a nivel departamental. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, condenó lo ocurrido y calificó el crimen como “cobarde y cruel”, haciendo énfasis en la gravedad del asesinato del menor de edad.

Las investigaciones continúan para esclarecer los móviles del ataque y determinar si hay más personas involucradas en este hecho de violencia que conmocionó a la comunidad de Ponedera.