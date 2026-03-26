La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la muerte de dos hombres en el atentado a bala registrado en la mañana de este jueves 26 de marzo en la carrera 44 entre calles 84 y 85, sector del barrio Granadillo, en el norte de esta capital.

Según versiones preliminares de testigos, el caso se registró hacia las 11:40 de la mañana cuando las víctimas se encontraban en inmediaciones de un establecimiento comercial, al parecer un concesionario de motos, cuando fueron sorprendidas por sujetos armados en dos motocicletas que abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Habitantes del sector aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que generó momentos de pánico. “Se escuchó una ráfaga larga, la gente salió corriendo y los negocios cerraron”, relató un testigo.

Tras el ataque, los dos hombres quedaron tendidos en la vía pública, mientras que los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Transeúntes y vecinos del sector auxiliaron a una de las víctimas, identificada como Ever David Navas Bacarrarte, de 45 años de edad y nativo de Venezuela, trasladándolo hasta la Clínica Reina Catalina. Allí, con el paso de los minutos, confirmaron su deceso.

Entretanto, en el lugar quedó tendido sin vida Gabriel Junior Serna Camargo, de 25 años de edad, acompañante de Navas Barrarcarte.

Sobre el atentado, investigadores de la Policía tienen de manera preliminar que Navas Bacarrarte y Serna Camargo habrían sido citados vía telefónica hasta ese punto de la ciudad, al parecer, para finiquitar un supuesto negocio ligado a temas de narcotráfico con la estructura criminal ‘los Costeños’.

No obstante, de acuerdo con las autoridades, el caso permanece bajo ampliación de información.

Hay que señalar que hace ocho días, específicamente en la madrugada del pasado jueves 19 de marzo, se registró un atentado sicarial frente a un billar localizado en la carrera 43, entre calles 82 y 84, en el norte de esta capital, que dejó tres personas heridas y a los presuntos autores en poder de las autoridades.

En el parqueadero del lugar permanecían Julio Enrique Ruiz Polanía, de 39 años; Luis Bernal Castro Barrios, de 30, y José Armando Pertuz Montenegro, de 39 años. Al parecer, estos estaban acompañados de una mujer, pero esa información no fue corroborada por las autoridades.

De un momento a otro, los hombres del negocio fueron abordados por tres individuos que se acercaron en un taxi de placas TZK-850. Todos portaban armas de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con proveedores extendidos.

La aproximación derivó en una violenta balacera que dejó herido de gravedad a Julio Ruiz Polanía, luego de recibir al menos diez impactos de bala.

Mientras que sus acompañantes Bernal y Pertuz terminaron impactados, pero mucho menos que Polanía. Al menos uno o dos balazos hicieron blanco en sus humanidades, según lo descrito por la autoridad.

Aquello dio pie para establecer de manera preliminar que, al parecer, el ataque iba dirigido contra Ruiz Polanía.

Sobre el particular, la Policía comunicó que el hecho estaba relacionado con la sangrienta disputa entre las estructuras criminales ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’, al determinar la cercanía de una de las víctimas del atentado, en este caso Julio Ruiz Polanía, con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

Julio Enrique resultó ser hermano de Dinelly Beatriz Ruiz Polanía, pareja del jefe de ‘los Costeños’ y quien en diciembre de 2024 entró en el radar de las autoridades luego de su captura en medio de un proceso por de lavado de activos. Cabe destacar que la mujer solo fue retenida por unas horas y luego un juez decidió ponerla en libertad.

Por el lado de los atacantes, que quedaron en poder de las autoridades judiciales, fuentes policiales los vincularon con la estructura criminal ‘los Pepes’ al revisar entre los celulares que portaban contactos e información de los autores intelectuales de la masacre que se pretendía perpetrar.

Cabe reseñar que después de este atentado apareció una carta de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, Alias Castor, en la que avisó quiénes pueden estar detrás de atentado frente al billar. Pero también Digno Palomino, por la misma vía escrita, rechazó los señalamientos.