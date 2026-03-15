Un hombre fue asesinado a bala en la tarde del pasado sábado 14 de marzo en el barrio Villa Katanga, en el municipio de Soledad.

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La víctima fue identificada como Germán Alberto Uribe Patiño, de 36 años, quien recibió impactos de arma de fuego en el cuello y la región occipital, falleciendo en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 4:15 de la tarde en la carrera 24 con calle 57, momentos en que el hombre se encontraba trabajando en el establecimiento ‘Lavadero Las Trinitarias’.

En ese instante, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al sitio. El parrillero descendió del vehículo y le disparó en repetidas ocasiones, para luego huir junto a su cómplice por la carrera 24 en dirección al sector de Los Kioskos.

Las autoridades indicaron que la víctima registraba una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2016.

Asimismo, señalaron que el sector tendría injerencia criminal del grupo delincuencial ‘Los Pepes’, presuntamente bajo el mando de un sujeto conocido con el alias de El Barba.

De manera preliminar también se conoció que hace aproximadamente un mes habría circulado un panfleto amenazante en el que se mencionaba un posible plan pistola contra el ‘Lavadero Las Trinitarias’, lugar donde ocurrió el homicidio.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica del cadáver, mientras que unidades de la Policía Nacional de Colombia adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.