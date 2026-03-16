Dos policías de tránsito, uno de ellos una mujer, fueron asesinados este lunes en un peaje entre los municipios de Girardot y Nariño, en el departamento de Cundinamarca, informó el director de esa institución, general William Rincón.

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Los uniformados muertos son la subintendente Diana Carolina García, de 42 años, y el patrullero Jeison Alberto Daza, de 36, quienes “fueron vilmente atacados mientras cumplían su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos en el sector del peaje San Lorenzo”, expresó Rincón en X.

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Para mí no es fácil dar esta noticia. Hoy, con profundo dolor en el corazón, debo informar al país sobre el asesinato de dos de… pic.twitter.com/iAJlJTZJrm — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 16, 2026

Según las autoridades, dos hombres que se movilizaban en un vehículo descendieron de este y dispararon en repetidas ocasiones contra los policías.

Uno de los policías murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a un hospital en Girardot, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

“La reacción inmediata de nuestras unidades, permitió la captura de tres personas y la aprehensión de otra más, presuntos responsables de este cobarde hecho, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, agregó el director de la Policía.

El último episodio de violencia contra uniformados había ocurrido a inicios de febrero en el municipio deAnorí, en el departamento de Antioquia.

“En la madrugada de hoy, en el municipio de Anorí, fueron asesinados nuestros compañeros: subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez. Dos uniformados, integrantes de la patrulla de vigilancia fueron atacados mientras cumplían labores de control y verificación de establecimientos comerciales”, expresó en su momento el general William Rincón.

El oficial responsabilizó del crimen a los grupos armados ilegales que operan en la zona y dijo que el ataque “constituye una grave afectación contra la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Anorí y de toda la región”.

“Rechazamos de manera contundente y categórica estos actos criminales que apagaron la vida de dos de nuestros compañeros, policías que, como miles en todo el país, salieron de sus hogares con dignidad y vocación de servicio para cumplirle a Colombia”, agregó el oficial.