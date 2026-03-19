La Policía Nacional confirmó este jueves la captura de tres personas señaladas como presuntas responsables del asesinato de la subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, ambos adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte.

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El doble crimen ocurrió el pasado domingo 15 de marzo en el sector de la báscula de San Lorenzo, en Girardot, Cundinamarca, cuando los uniformados realizaban un procedimiento de control vehicular.

Según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, los policías habrían sido atacados tras descubrir oro presuntamente transportado de manera ilegal dentro del vehículo que inspeccionaban.

Más de 400 policías con drones y helicópteros desplegaron operativo para capturar a los presuntos asesinos

La institución describió la operación como una “ofensiva contundente, oportuna y sostenida, sin precedentes en esta zona del país”. En ella participaron más de 400 efectivos junto con unidades especializadas de inteligencia e investigación criminal.

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Durante el despliegue se emplearon drones, sobrevuelos de helicópteros y cierres estratégicos de rutas de escape, lo que permitió ubicar a los sospechosos, quienes intentaban ocultarse en áreas rurales y veredas para evadir a las autoridades.

En el desarrollo de la operación también se logró el restablecimiento de los derechos de un menor de edad que se encontraba en compañía de uno de los capturados, según el comunicado oficial de la Policía Nacional.

Los capturados deberán responder ante las autoridades por el asesinato de los dos policías de tránsito en Girardot

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos imputados. La Policía también informó la incautación de un arma de fuego y la inmovilización del vehículo utilizado por los presuntos responsables.

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“Las agresiones contra nuestros uniformados no quedarán en la impunidad. Los capturados deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos imputados”, señaló la institución en su boletín de prensa. García Rubio era madre de dos niñas y Daza Rosso también era padre de familia.