La representante a la Cámara Karen Manrique, vinculada al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue trasladada a un centro de reclusión definido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, según información confirmada este jueves 19 de marzo por medios nacionales.

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La decisión implica la asignación de recintos específicos en Bogotá, tanto para ella como para el senador Wadith Manzur, luego de analizar su perfil de riesgo y fuero especial como parlamentarios. Dicha medida responde a una orden de la Corte Suprema de Justicia y marca un precedente en la gestión penal de hechos de corrupción vinculados a contratación estatal.

Manrique habría sido trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, tras un procedimiento conjunto entre el Inpec, las autoridades judiciales y el órgano superior de la Rama Judicial, que determinó la evaluación de riesgo luego del cierre de la etapa probatoria en noviembre de 2025.

Sin embargo, la defensa de la representante solicitó que sea trasladada a una guarnición militar, debido a que está siendo, al parecer, víctima de graves amenazas. Ante ello, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, se pronunció.

“La custodia y vigilancia de personas privadas de la libertad está bajo cargo del INPEC, pero también hay unas posibilidades en términos de seguridad y demás que la defensa o los abogados de personas privadas de la libertad hacen la solicitud a las fuerzas militares o a la Policía Nacional para que permitan la ubicación en algunos centros de reclusión especial de personas privadas de libertad”, indicó Gutiérrez a los medios.

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Asimismo, enfatizó que “esa articulación se hace con la defensa, también con el INPEC y a partir de ahí estamos revisando, efectivamente él (Wadith Manzur) ya ingresó a la estación de Carabineros y con la representante también estamos en un trámite de articulación con la defensa y con las fuerzas militares para establecer a dónde va a estar, pero en este momento ella está ubicada en el Buen Pastor. Se están haciendo unos trámites para ver si posiblemente puede pasar a otro centro de reclusión especial”, enfatizó.