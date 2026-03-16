Este domingo 15 de marzo la influencer barranquillera Valerie de la Cruz, conocida como ‘La Beba’, se convirtió en la eliminada número 12 del reality ‘La casa de los famosos Colombia 3’, luego de varias semanas marcadas por tensiones, discusiones y estrategias dentro del popular programa del Canal RCN.

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La participante abandonó la competencia luego de obtener un puntaje de 9,50 %, resultado que no le permitió continuar en el programa y la dejo fuera de la casa en esta nueva gala de eliminación.

Durante su paso por el programa, la creadora de contenido se convirtió en una de las participantes más comentadas por su carácter directo y por los enfrentamientos que protagonizó con algunos compañeros.

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La barranquillera, ya era conocida por su paso por realities como ‘El Desafio XX’, donde también protagonizó momentos polemicos que la posicionaron en redes sociales.

Con su salida como eliminada, la competencia continua avanzando hacia sus etapas finales, mientras los participantes que siguen en la casa deberán enfrentar nuevas nominaciones y retos en busca de permanecer en el reality.

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