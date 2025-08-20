En redes sociales se ha vuelto viral por estos días un video que muestra a un hombre orando en el interior de un vehículo eléctrico del que había perdido el control.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho ocurrió en una autopista del estado de California, en el occidente de Estados Unidos.

Una persona que se movilizaba en otro vehículo por la misma carretera grabó con su celular el momento en que el carro eléctrico, un Ford Mustang Mach-E, avanzaba recostado al separador de cemento de la vía.

Mientras la parte derecha del Ford Mustang Mach-E sufría serios daños por el contacto con el separador, en el interior del carro se encontraba un hombre con las palmas de sus manos unidas al frente de su rostro, señal de que se encontraba rezando.

En el video se observa cómo el hombre tenía los ojos cerrados, a la espera de una fuerte colisión que detuviera el vehículo, pero que también representaba un grave riesgo para su integridad.

Y precisamente eso fue lo que ocurrió. El carro eléctrico siguó sin control por la autopista hasta que chocó contra un Mitsubishi Mirage que transitaba en el mismo sentido y terminó volcado algunos metros adelante.

Las autoridades de tránsito de California buscan establecer si el vehículo se descontroló por una falla mecánica o por un error del sistema autónomo, que es el que permite a los carros eléctricos conducirse sin intervención humana.

Sin saber si el hombre resultó gravemente herido o ileso del siniestro, los internautas expresaron en redes sociales solidaridad con el conductor que oró por su vida antes de chocar con otro vehículo.