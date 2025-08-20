A doce años de prisión en Brasil fueron condenadas las creadoras de contenido Kerollen Cunha Ferreira y Nancy Gonçalves Cunha Ferreira, madre e hija, por grabar y publicar en redes sociales un video racista que generó indignación y repudio por parte de sus seguidores y la comunidad en general.

Lea: Niña de 12 años fue asesinada en su casa en México: la madre tenía una deuda con prestamistas

El hecho por el que un tribunal de Río de Janeiro condenó a las ‘influencers’ ocurrió en 2023, en el municipio brasileño de São Gonçalo. Las mujeres se grabaron en plena vía pública, cerca de su vivienda, regalándoles un banano y un mono de peluche a dos niños de 9 y 10 años de edad.

En ambos casos, las mujeres pidieron a los menores que escogieran entre dinero en efectivo o un regalo sopresa. Tanto la niña como el niño eligieron el obsequio, y al abrirlo él se encontró con un banano y ella con un mono de peluche.

El video fue denunciado ante las autoridades de Brasil por la abogada Fayda Belo, experta en derecho antidiscriminatorio, quien argumentó que se trataba de racismo recreativo, pues con los “regalos” las creadoras de contenido se burlaron de los niños por su color de piel.

Lea: Asesinan a la influencer Yarely Ashley Hermosillo tras quedar en medio de un tiroteo de dos conductores

“¿Se imaginan el nivel de monstruosidad que demostraron estos dos desinfluencers al regalar un mono y un plátano a dos niños y luego publicarlo en redes sociales para sus más de 13 millones de seguidores? Para ridiculizar a dos niños negros, para incitar esta discriminación perversa que nos despoja de nuestra condición humana y nos animaliza como si fuera una broma”, aseveró la abogada en un video publicado en redes sociales.

Las ‘influencers’ contaban con más de 14 millones de seguidores en sus cuentas de TikTok, Instagram y YouTube, por lo que el video tuvo una amplia exposición, generando rechazo entre los internautas.

Tras estudiarr el caso, la jueza Simone de Faria Feraz, del 1.er Juzgado Penal del Tribunal de Distrito de São Gonçalo, consideró que Kerollen Cunha Ferreira y Nancy Gonçalves Cunha Ferreira “animalizaron” a los niños, quienes fueron víctimas de bullying en sus escuelas a raíz del video.

Lea: Asqueroso reto viral obligó a cerrar 300 piscinas en España: buscan sancionar a quien lo haga

“El delito perdura en el tiempo y adquiere proporciones verdaderamente monstruosas cuando publicaron, sin piedad ni respeto, sus reacciones inmaduras e inocentes en redes sociales”, dijo la jueza.

Además de los doce años de cárcel, la jueza estableció que las mujeres deberán pagar 20 mil reales a cada una de las víctimas.

Kerollen Cunha Ferreira y Nancy Gonçalves Cunha Ferreira alegaron que no tenían idea de que ese tipo de contenido era racista, pero la jueza no les tuvo en cuenta esta excusa.

Lea: Video: avión de Condor Airlines aterrizó de emergencia tras sufrir incendio en uno de sus motores

“Nada podría ser más absurdo que sugerir que en estos tiempos de conocimiento inmediato y de fácil acceso, las acusadas desconocían lo que es el racismo. Las acusadas no vivían en una tribu aislada, sin redes sociales, lejos de todo y de todos, absortas en sí mismas. ¡No, no! Se ganaban la vida, precisamente a través de publicaciones en internet", señaló.

La defensa de las creadoras de contenido anunció que apelará la condena, por lo que la orden de captura contra ellas no será emitida hasta que se resulta el caso en segunda instancia.