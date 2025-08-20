Una niña de 12 años fue brutalmente asesinada en Chalco, Estado de México, la madrugada del pasado 11 de agosto.

La menor fue identificada como Dulce, quien apoyaba a su madre en la venta de mazorcas, chicharrones y ropa para contribuir al sustento familiar.

Varios sujetos armados irrumpieron su vivienda disparando de manera indiscriminada contra la familia que dormía en su interior.

Los primeros reportes indican que los atacantes se movilizaban en motocicletas y abrieron fuego sin piedad contra la fachada y el interior de la casa.

Asimismo, testigos aseguraron haber escuchado al menos 28 detonaciones antes de que los responsables huyeran rápidamente de la escena.

Pese a los esfuerzos de paramédicos y policías municipales, la niña perdió la vida de inmediato debido a las múltiples heridas de bala en el pecho, la espalda y las piernas.

Su madre y abuelos resultaron ilesos, mientras que su hermano logró escapar corriendo en medio del ataque.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que se abrió una investigación por feminicidio.

Los medios locales señalan que el atentado estaría relacionado con una deuda económica que la pareja de la madre mantenía con prestamistas locales porque se dedicaba al narcomenudeo.