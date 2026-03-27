El proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores sumó un nuevo capítulo el pasado jueves 26 de marzo.

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Durante la audiencia, el juez Alvin Hellerstein dejó claro que aún tiene dudas sobre las restricciones que impiden a los acusados usar recursos del Estado venezolano para pagar a sus abogados. Aun así, decidió no frenar el proceso por ahora.

El equipo legal había planteado la posibilidad de anular el caso, argumentando que la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) limita el derecho a una defensa adecuada.

Jane Rosenberg/EFE Juez de EEUU encargado del proceso contra Maduro y su esposa descarta desestimar el caso

Sin embargo, el juez consideró que suspender todo el proceso sería una decisión demasiado drástica en esta etapa.

Mientras tanto, la Fiscalía sostuvo que las sanciones forman parte de las herramientas del Gobierno estadounidense en materia internacional. No obstante, el magistrado cuestionó si ese argumento se mantiene vigente en el contexto actual.

El caso incluye señalamientos relacionados con narcotráfico, armas y conspiración, cargos que han sido rechazados por Maduro, quien ya se declaró inocente y ha insistido en que su situación responde a un conflicto político.

Jane Rosenberg/EFE El juez no considera a Maduro "una amenaza para seguridad nacional" dado que está en EEUU

En el caso de Flores, también enfrenta acusaciones vinculadas a delitos similares, dentro del mismo expediente judicial.

¿Cuánto cuestan los abogados de Nicolás Maduro y Ciia Flores?

La representación legal está en manos de Barry Pollack, un litigante con amplia trayectoria en procesos complejos y de gran exposición mediática. Entre sus casos más conocidos figura la defensa de Julian Assange.

Se estima que el costo total del proceso podría alcanzar los 100 millones de dólares, lo que explica por qué el acceso a los recursos se ha convertido en un punto crítico dentro del caso.

🇺🇸🇻🇪 | El abogado penalista Barry Pollack, conocido por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se une al equipo de defensa de Nicolás Maduro en Estados Unidos. pic.twitter.com/9QedWRj5Fj — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) January 5, 2026

Por ahora, el expediente continúa su curso sin una solución clara sobre este aspecto. La discusión sobre el financiamiento de la defensa es importante porque no solo influye en la estrategia legal, sino también en el rumbo que podría tomar el juicio en las próximas etapas.