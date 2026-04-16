El Atlántico vuelve a decir presente en la escena internacional con una nueva generación de deportistas que empieza a abrirse paso en el ámbito continental. Seis atletas del departamento fueron convocados para integrar la Selección Colombia que competirá en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, una cita que reunirá a los mejores talentos juveniles de la región entre el 12 y el 25 de abril.

En esta oportunidad, Colombia estará representada por 184 deportistas: 88 mujeres y 96 hombres, quienes competirán en 21 disciplinas frente a más de 2.000 atletas de 15 países de Centroamérica, el Caribe y Suramérica, en edades comprendidas entre los 14 y 17 años.

Los colores del Atlántico se integran al tricolor nacional con seis nombres que hoy representan esfuerzo, disciplina y proyección:

• Laura Alcalá (Atletismo – velocidad)

• María Elisa Millán (Baloncesto 3x3)

• Omar Crueche (Natación)

• Luisa Fernanda Sanjuan (Fútbol femenino)

• Sebastián Solano (Béisbol)

• Mauricio Rodríguez (Baloncesto 3x3)

Dentro de esta representación, vale la pena destacar que Laura Alcalá, Omar Crueche y María Elisa Millán hacen parte del programa Atleta Apoyado, estrategia bandera de la Gobernación del Atlántico, a través de Indeportes, orientada a brindar acompañamiento integral a los deportistas de alto rendimiento.

Su presencia en la Selección Colombia también ratifica el impacto de esta apuesta institucional, que fortalece la preparación, la continuidad y la proyección de los atletas del departamento.

Cada convocatoria tiene detrás una historia de trabajo silencioso, preparación constante y objetivos cada vez más altos. En el caso del nadador Omar Crueche, la ilusión de competir en Panamá llega acompañada de una meta clara. “Voy motivado y con grandes expectativas. Quiero estar en el podio y mejorar mis marcas; me siento preparado para dejar en alto al Atlántico y a Colombia”, afirmó el deportista, quien ve este reto como una oportunidad para seguir creciendo en el escenario internacional.

En la pista, Laura Alcalá asumirá el desafío en los 400 metros planos, una prueba que exige potencia, ritmo y concentración. Su convocatoria es reflejo de un proceso construido con disciplina, y así lo reconoce la atleta. “Es el resultado de mucho trabajo. Estoy emocionada por correr esta prueba y representar mis raíces con orgullo”, señaló.

Esa misma ilusión acompaña a María Elisa Millán, quien integrará el combinado colombiano de baloncesto 3x3, una disciplina dinámica y exigente. Para la deportista, esta experiencia tiene un significado especial. “Es una gran oportunidad y una experiencia increíble representar a mi país. Me llena de orgullo estar con Colombia”, expresó.

La delegación del Atlántico la completan Sebastián Solano, joven prospecto del béisbol que ya cuenta con un acuerdo de firma con la organización de los Nacionales de Washington en las Grandes Ligas; Luisa Fernanda Sanjuan, pieza clave del fútbol femenino; y Mauricio Rodríguez, quien también aportará su talento en el baloncesto 3x3.

La presencia de estos nombres en la nómina nacional habla de un departamento que no solo produce resultados, sino que también proyecta atletas con presente y futuro.

Más allá de la convocatoria puntual, esta participación en Panamá tiene un valor estratégico. Los Juegos Suramericanos de la Juventud son una vitrina continental para medir procesos, acelerar aprendizajes competitivos y fortalecer el camino de quienes empiezan a consolidarse en el alto rendimiento. Para el Atlántico, tener seis representantes en este escenario es una señal clara del nivel que vienen alcanzando sus deportistas y del trabajo que se adelanta desde las estructuras de formación y acompañamiento.

Con esta representación, el Atlántico reafirma su apuesta por el deporte social y de alto rendimiento, al tiempo que sigue proyectando a sus figuras hacia retos mayores, entre ellos los Juegos Nacionales de 2027. La presencia de estos seis embajadores en la Selección Colombia confirma que el departamento no solo atraviesa un buen presente deportivo, sino que también está construyendo una base sólida para sostener resultados en el tiempo.