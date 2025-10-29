En 2024 el actor Conrado Osorio, conocido por sus papeles en producciones como ‘Padres e hijos’, ‘Los Canarios’ y ‘La viuda negra’, compartió con sus seguidores una dolorosa noticia, le fue diagnosticado un cáncer. Allí comenzaría su lucha contra una enfermedad que le ha mermado las fuerzas, pero no las ganas de vivir ni su optimismo.

Por medio de sus redes sociales mantiene informado a sus seguidores sobre el proceso y el tratamiento aunque suele ausentarse por varios días de sus redes sociales, pero ha explicado que es en medio de las quimioterapias y otros procedimientos médicos, pues prefiere centrar su tiempo en el proceso.

Pues este 28 de octubre reapareció sonriente para celebrar su cumpleaños número 49. Estuvo rodeado de personas cercanas que con torta en mano le cantaron el feliz cumpleaños en el Centro Oncológico de Antioquia donde es tratado y donde se encuentra hospitalizado.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios Gracias por tanto por estos años de vida, por mi Familia y Amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. Dios Padre que se haga tu voluntad”, escribió el actor antioqueño en su cuenta de Instagram junto a un video en el que se observa la celebración.

Instagram Conrado Osorio

El pasado 16 de septiembre, el actor reapareció en redes. Declaró que ha estado atravesando días muy complejos a cuenta de nuevos procedimientos y diagnósticos. Confirmó la aparición de una metástasis en el cuello, por lo cual deberá iniciar un tratamiento de radioterapia.

“Han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas digámoslo así. Gracias a Dios me quiere mucho, me tiene acá y me pone todo para que tenga el recurso para poderme tratar”, se le escucha decir en un video que publicó para ese momento, visiblemente afectado.

También agregó que ha tenido retrasos en la aplicación de su tratamiento, a veces por temas de trámites y otros por un problema con las plaquetas. Además, recibiendo tratamiento se enteró que toda la vida había vivido con un solo riñón en funcionamiento y que no estaría del todo bien, por lo fue necesaria una nefrostomía, un procedimiento que consiste en la colocación de una sonda en el riñón para drenar la orina hacia el exterior.

“Es la realidad es lo que hay, lo tengo que decir, es lo que hay. De todas maneras hay que echarle ganas. Dios los bendiga a todo un abrazo enrome. Gracias por su oraciones, han sido semanas tan difíciles que no he tenido ánimo, ni ganas de contestar mucho, uno trata de no dejarse ganar, me concentro en estar bien y saber que Dios tiene el remedio y para adelante”, fueron sus palabras cuando dio a conocer su avance médico.