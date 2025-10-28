Un video que se hizo viral en redes sociales a inicios de la semana desató una polémica porque aparecen dos médicas residentes del Hospital General del IMSS en Irapuato, México, burlándose del sufrimiento de los pacientes.

Las mujeres se pusieron a grabar un video utilizando filtros de payaso, mientras se escucha a una mujer quejarse de dolor al fondo.

Asimismo, hacen gestos que imitan el malestar de la paciente que se oye detrás. Los clips provocaron la indignación de miles de usuarios, quienes acusaron a las trabajadoras de faltar gravemente a la ética médica y al respeto que toda persona merece dentro de un hospital.

X @MORRIS80766176 Médicas se burlan de los gritos de los pacientes

Tras la ola de críticas, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que inició un proceso para esclarecer lo ocurrido y determinar sanciones.

En un comunicado oficial, la entidad manifestó que no “permitirá conductas que vulneren la dignidad de los pacientes ni comportamientos contrarios al profesionalismo que exige la atención en salud”.

El IMSS aseguró que el caso será evaluado con enfoque en derechos humanos y responsabilidad profesional, y reiteró que trabaja para garantizar un servicio médico basado en la empatía y el trato digno.

Por su parte, los profesionales del sector salud recordaron que quienes ejercen la medicina deben actuar bajo principios de sensibilidad, ética y compromiso con el bienestar de los pacientes. Además, alertaron que situaciones como esta pueden causar daño emocional a quienes ya atraviesan momentos de vulnerabilidad.