Jamaica se prepara para lo peor mientras el huracán Melissa, ya catalogado como categoría 5, se acerca con velocidad reducida pero con intensidad extrema.

Las autoridades han activado evacuaciones obligatorias y abierto cientos de refugios ante la posibilidad de inundaciones masivas, marejadas ciclónicas y deslaves en la capital, Kingston, y otras zonas costeras vulnerables.

En Kingston algunos residentes han cargado láminas, bloques de madera y sacos de arena; hoteles cubrieron puertas y tantas zonas están siendo reforzadas mientras se aguarda la llegada del ojo del huracán.

⚠️⚠️Ahora #Melissa tiene vientos de 280km/h convirtiéndose en un potencial huracán destructor a su paso por Jamaica y #Cuba.



Toda la región oriental comenzará a sentir los efectos a partir de mañana… esto es muy serio, tome las precauciones. pic.twitter.com/ImiYDshD7g — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) October 27, 2025

El director del servicio meteorológico de Jamaica, Evan Thompson, advirtió en CNN que incluso quienes viven en zonas más elevadas no están a salvo: “Si cree que por vivir en Kingston no experimentará el ojo del huracán… piénselo de nuevo”.

¿Qué se espera que ocurra en Jamaica con el huracán Melissa?

Los expertos indican que habrá vientos que podrían superar los 230 km/h, lo que ubica a Melissa entre las tormentas más potentes que jamás ha enfrentado el país.

Lluvias extremas: pronósticos hablan de hasta un metro de acumulación de lluvia en algunas zonas, generando riesgos de inundaciones repentinas y corrimientos de tierra.

Melissa, now with sustained winds of 175 mph (280 km/hr) and capable of gusts to 260+ mph (425+ km/hr) on windward hilltops, 40" (1000 mm) of rain, and a 13 ft (4 m) storm surge, has started the feared turn to the northwest. First NW then north is the forecast. #Jamaica pic.twitter.com/zQIjFyky7p — John Morales (@JohnMoralesTV) October 27, 2025

Zonas costeras y bajas están en mayor riesgo, tanto por vientos como por oleajes que podrían elevarse considerablemente. Además, cuando la tormenta avanza lento, el tiempo de exposición al impacto será mayor.

Asimismo, el ministro Pearnel Charles declaró que las órdenes de evacuación no son sugerencias, sino directrices de vida o muerte, instando a la población a actuar sin demora.

🇯🇲🌀‼️ | URGENTE — El Gobierno de Jamaica emitió una orden de evacuación obligatoria inmediata ante el paso del huracán Melissa, actualmente de Categoría 4 y la tormenta más poderosa en el planeta.



Las zonas evacuadas incluyen Port Royal (Kingston), Portland Cottage, Rocky… pic.twitter.com/AnWPTnuuRj — UHN Plus (@UHN_Plus) October 27, 2025

Se espera que Melissa toque tierra en las próximas 24-48 horas. Las autoridades han exhortado a la población a seguir las actualizaciones oficiales, abastecerse de agua y alimentos esenciales, y no bajar la guardia.