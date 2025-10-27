Jamaica se prepara para lo peor mientras el huracán Melissa, ya catalogado como categoría 5, se acerca con velocidad reducida pero con intensidad extrema.
Las autoridades han activado evacuaciones obligatorias y abierto cientos de refugios ante la posibilidad de inundaciones masivas, marejadas ciclónicas y deslaves en la capital, Kingston, y otras zonas costeras vulnerables.
En Kingston algunos residentes han cargado láminas, bloques de madera y sacos de arena; hoteles cubrieron puertas y tantas zonas están siendo reforzadas mientras se aguarda la llegada del ojo del huracán.
El director del servicio meteorológico de Jamaica, Evan Thompson, advirtió en CNN que incluso quienes viven en zonas más elevadas no están a salvo: “Si cree que por vivir en Kingston no experimentará el ojo del huracán… piénselo de nuevo”.
¿Qué se espera que ocurra en Jamaica con el huracán Melissa?
Los expertos indican que habrá vientos que podrían superar los 230 km/h, lo que ubica a Melissa entre las tormentas más potentes que jamás ha enfrentado el país.
Lluvias extremas: pronósticos hablan de hasta un metro de acumulación de lluvia en algunas zonas, generando riesgos de inundaciones repentinas y corrimientos de tierra.
Zonas costeras y bajas están en mayor riesgo, tanto por vientos como por oleajes que podrían elevarse considerablemente. Además, cuando la tormenta avanza lento, el tiempo de exposición al impacto será mayor.
Asimismo, el ministro Pearnel Charles declaró que las órdenes de evacuación no son sugerencias, sino directrices de vida o muerte, instando a la población a actuar sin demora.
Se espera que Melissa toque tierra en las próximas 24-48 horas. Las autoridades han exhortado a la población a seguir las actualizaciones oficiales, abastecerse de agua y alimentos esenciales, y no bajar la guardia.