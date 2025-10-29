Daniel Sancho, el español de 31 años que fue condenado en Tailandia por el asesinato premeditado y desmembramiento del médico colombiano Edwin Arrieta, publicó en las últimas horas, a través de sus redes sociales, un inquietante video desde prisión.

Leer más: Video: médicas se grabaron en su turno burlándose de su paciente mientras se quejaba del dolor

Las imágenes desataron todo tipo de polémica y cuestionamientos entorno a las condiciones de Sancho en la cárcel tailandesa de máxima seguridad de Surat Thani, donde cumple cadena perpetua desde el pasado 29 de agosto.

El video, que dura más de cuatro minutos, fue publicado en la cuenta de Instagram de Daniel Sancho y se observa a un grupo de niñas tailandesas cantando en su idioma, específicamente un tipo de oraciones entonadas al unísono, mientras alguien les graba con excelentes tomas, cuidando todos los detalles.

El extraño archivo audiovisual se hizo viral en cuestión de minutos, más porque no estaba acompañado de ningún mensaje o texto que lo sitúe en tiempo o espacio o explique el contexto del mismo. Las autoridades no se explican quién pudo haber compartido el video o cuál es su significado.

Ver también: En enero de 2026 arrancan obras de doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga

De acuerdo a información preliminar, Daniel no tiene celular en la cárcel ni mucho menos acceso a internet, por lo que se deduce que alguien más lo subió o, en su defecto, pudo haber sido el mismo hijo de Rodolfo Sancho, reconocido actor español, quien durante alguna comunicación -sin el conocimiento de su padre- haya solicitado ahora difundir el video, de grabaciones previas a su condena.

Esta publicación se da en medio de la querella interpuesta por Daniel Sancho, Carmen Balfagon, Ramón Chipirras y Rodolfo Sancho en contra del periodista y escritor Joaquín Campos por algunas manifestaciones, que según ellos, no corresponden a la realidad.