Los amantes de la velocidad se dan cita en Barranquilla. Con el paisaje y el ambiente agradable que brinda el Malecón del Río, se empezó a vivir el Gran Premio Electrolit del Caribe 2025, evento que hace parte del Campeonato Rotax Max Challenge Colombia de Karts.

Entre los más de 100 pilotos que hacen parte de esta competencia se encuentra Sebastián Vega, el actor y creador de contenido, que es un apasionado por el mundo de los motores.

Se prendieron los motores en el Gran Premio Electrolit del Caribe 🔥



Este viernes comenzó la actividad en el Malecón con las pruebas libres.



Varios pilotos compartieron sus sensaciones e hicieron la invitación para estar en la carrera.



— Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 15, 2025

Vega, recordado por sus papel de Emilio en la serie Padres e Hijos, entre otros personajes, se mostró impresionado por la calidad del trazado callejero que empieza en la zona del Pabellón de Cristal y tiene una extensión de 900 metros, según datos de la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes.

Este circuito, que cumple con las exigencias de la normativa mundial del kartismo, está diseñado con 12 curvas y rectas largas, lo cual permite a los pilotos alcanzar velocidades de hasta 115 kilómetros por hora.

“Empiezo diciendo que todo está absurdamente increíble. Es demasiado chévere cómo se ve todo. Es primera vez que vengo a esta válida, en la anterior no pude venir, yo apenas entré este año al deporte”, declaró Vega en diálogo con EL HERALDO.

— Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 15, 2025

El actor que también participó en producciones como ‘A mano limpia’ y ‘Aquí no hay quien viva’, destacó la capacidad de Barranquilla para organizar eventos deportivos que movilizan muchos turistas.

Jeisson Gutierrez/El Heraldo Sebastián Vega, actor, creador de contenido y kartista, en diálogo con EL HERALDO.

“Está increíble, me siento súper famoso, súper importante y súper profesional. De verdad, qué brutal que pase esto aquí en Barranquilla. Hace dos semanas estuve montando bicicleta (en el Giro de Rigo). Creo que ya estoy medio aclimatado, no me da tan duro el calor, está bueno, está chévere”, aseguró Vega.

En la jornada de este viernes se realizaron las pruebas de velocidad, este sábado se definirá la ‘pole position’ y este domingo se efectuarán las carreras en las diferentes categorías.

Tomás Guerrero, campeón de la edición pasada en la categoría élite, dijo que está “feliz por regresar a Barranquilla”. “Y claro, me gustaría ganar otra vez”, apuntó.