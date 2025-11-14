Compartir:
Por:  Rafael Castillo Vizcaíno

No ha defraudado su confianza. Joel Canchimbo ya ha marcado dos golazos en los pocos minutos que ha jugado en este semestre con Junior. Ambos sirvieron para poner a sonar la caja registradora con tres puntos. El primero lo anotó en la agónica victoria 3-2 sobre Águilas Doradas, el pasado 19 de julio en la segunda fecha de la Liga II, mientras el segundo lo consiguió el jueves anterior en el triunfo 2-1 ante América.

“Al muchacho lo pusimos en ese partido contra Águilas. No estaba siendo citado a la selección Colombia sub-20 y esa semana lo citaron a raíz del gol. Ya no lo tuvimos más. Ahora llegó lesionado (del Mundial Juvenil en Chile) y tampoco podíamos contar con él. Hace 15 días, más o menos, que está con nosotros. Por suerte se puso bien”, relató Arias en la rueda de prensa posterior al partido.

“Le tenemos mucha confianza. Normalmente los jugadores jóvenes le dan a un equipo como Junior, que tiene muchos jugadores experimentados, esa frescura y, a veces, esa impronta de arriesgar un poquito más”, agregó el timonel uruguayo.

Josefina Villarreal/El HeraldoJoel Canchimbo y Alfredo Arias durante el partido entre Junior y Atlético Nacional.

De todas formas, en medio de la efervescencia por la vistosa diana del jugador malambero, Arias hizo un llamado a la calma.

“También debo decir que, seguramente, tengo que hablar mucho con él, porque es fácil, como nos ha pasado a todos, debutar, hacer un gol… eso es fácil, es como una consecuencia de saber jugar. Lo difícil viene ahora para él. Tiene que poner los pies en la tierra y seguir muy humilde entrenando para poder seguir creciendo”, puntualizó el DT charrúa.

