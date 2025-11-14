No ha defraudado su confianza. Joel Canchimbo ya ha marcado dos golazos en los pocos minutos que ha jugado en este semestre con Junior. Ambos sirvieron para poner a sonar la caja registradora con tres puntos. El primero lo anotó en la agónica victoria 3-2 sobre Águilas Doradas, el pasado 19 de julio en la segunda fecha de la Liga II, mientras el segundo lo consiguió el jueves anterior en el triunfo 2-1 ante América.

“Al muchacho lo pusimos en ese partido contra Águilas. No estaba siendo citado a la selección Colombia sub-20 y esa semana lo citaron a raíz del gol. Ya no lo tuvimos más. Ahora llegó lesionado (del Mundial Juvenil en Chile) y tampoco podíamos contar con él. Hace 15 días, más o menos, que está con nosotros. Por suerte se puso bien”, relató Arias en la rueda de prensa posterior al partido.

“Le tenemos mucha confianza. Normalmente los jugadores jóvenes le dan a un equipo como Junior, que tiene muchos jugadores experimentados, esa frescura y, a veces, esa impronta de arriesgar un poquito más”, agregó el timonel uruguayo.

Josefina Villarreal/El Heraldo Joel Canchimbo y Alfredo Arias durante el partido entre Junior y Atlético Nacional.

De todas formas, en medio de la efervescencia por la vistosa diana del jugador malambero, Arias hizo un llamado a la calma.

“También debo decir que, seguramente, tengo que hablar mucho con él, porque es fácil, como nos ha pasado a todos, debutar, hacer un gol… eso es fácil, es como una consecuencia de saber jugar. Lo difícil viene ahora para él. Tiene que poner los pies en la tierra y seguir muy humilde entrenando para poder seguir creciendo”, puntualizó el DT charrúa.

