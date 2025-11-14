Al lado de Carlos Bacca, en un palco de la tribuna occidental y con la camiseta de Junior puesta, Luis Fernando Muriel vivió la victoria del cuadro rojiblanco 2-1 sobre Nacional, el jueves en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la última jornada de la fase de ‘todos contra todos’ de la Liga II.

Como un hincha más, con júbilo y emoción, Muriel salió de la casa de su equipo del alma y festejó el triunfo.

“Cada vez que tengo la oportunidad, me doy la posibilidad de estar acá en el estadio y poder ver al equipo. Emocionante, muy emocionante, porque la verdad, como les digo, siempre motiva poder ver al equipo. La remontada estuvo bastante buena, bastante emocionante. El equipo peleó, peleó bastante, jugó muy bien y al final consiguió el resultado”, comentó Muriel a un numeroso grupo de periodistas que lo abordó.

De cara a lo que viene, Muriel expresó que el grupo que le correspondió a Junior en los cuadrangulares semifinales “está bastante bravo”, pero cree que la victoria sobre Nacional le puede dar un impulso anímico.

“Ojalá que este partido le dé ese empujón que necesita para conseguir los resultados, poder hacer un buen cuadrangular y llegar a la final”, apuntó.

Luis Fernando Muriel se vio el partido Junior-Nacional en un palco del estadio Metropolitano junto a Carlos Bacca.

Una vez más, el delantero tomasino que viene brillando en el Orlando City de la MLS declaró todo su amor por el conjunto tiburón y su sueño de integrarlo a futuro.

“Es el equipo que llevo en el corazón, el que quiero, siempre lo he dicho. Tengo muchas ganas y muchos deseos de vestir esta camiseta algún día. Dejando todo en manos de Dios. No sé cuándo se dará, pero ojalá que algún día pueda ser”, dijo el atacante de 34 años de edad.

No obstante, Muriel explicó que todavía tiene contrato vigente hasta finales de 2026 en el fútbol estadounidense y que eso hace muy difícil su llegada a Junior. También recordó y ratificó que la supuesta posibilidad de que se incorporara al club a principio de año, realmente fue un runrún sin verdadero sustento.

“De verdad que no existió nada, fueron unos rumores que después fueron creciendo. Yo tengo un contrato que quiero cumplir porque fue un compromiso que adquirí con Orlando, con el entrenador (Óscar Pareja). Entonces, todavía me queda un año de contrato, hasta diciembre de 2026. Hablar de algo antes de eso en este momento sería bastante equivocado”, aclaró.