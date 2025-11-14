Se vale soñar. Aunque los rivales del cuadrangular semifinal sean tres equipos realmente bravos como Nacional, Medellín y América, este Junior sí entusiasma, sí contagia, sí ilusiona. Si los dirigidos por Alfredo Arias vuelven a jugar como lo hicieron en la victoria 2-1 frente al Atlético Nacional, este jueves en el estadio Metropolitano en la última fecha de la fase de todos contra todos, se puede pensar en la final. Hay con qué.

El equipo rojiblanco se pellizcó, se sacudió la modorra y salió de la irregularidad que lo ha perseguido durante todo este segundo semestre para imponerse a los verdes con goles de Didier Moreno y Joel Canchimbo.

A pesar de que el resultado se puso en contra a los 10 minutos, con anotación de Alfredo Morelos, los ‘Tiburones’ mostraron su voracidad ofensiva para voltear el marcador.

Junior comenzó presionando y tratando de inclinar la cancha hacia la portería de Marquínez, con un Yimmi Chará despierto y participativo, buscando sociedades y profundizando el juego.

Los pupilos de Arias, como debe ser siempre, salieron con el cuchillo entre los dientes y a los 2 minutos, tras pase de Didier Moreno, Castrillón desperdició una clara oportunidad de gol intentando bañar a Marquínez, sin la precisión y sutilidad que exigía la jugada. Era más para rematar cruzado y con potencia, pero el extremo paisa optó por una opción más compleja.

La falta de contundencia que le faltó a Castrillón, le sobró a Morelos en la primera y única oportunidad de gol que se le presentó en todo el juego.

En un cobro de costado rechazado por los verdes, en el que Didier rifó un rebote cuando tenía opciones para jugar la pelota al costado derecho, se emprendió un contragolpe en el que Morelos resolvió rasante y cruzado ante los titubeos en salida de Mauro Silveira.

Junior quedó mal parado (¡qué novedad!) en una jugada ofensiva y tras ganar el primer rebote. Un tanto que revivió los fantasmas que persiguen al conjunto tiburón en su zona posterior.

Sin embargo, el gol en contra multiplicó los esfuerzos rojiblancos que pusieron contra las cuerdas a los visitantes y fabricaron opciones de gol en los que nuevamente surgió la escasa efectividad.

La frustración y el desgaste, amaino los ataques locales, que perdieron un poco de agresividad. Jhonier Guerrero, que empezó con todo, se vio disminuido por una tarjeta amarilla y alguna molestia física. Se notaba que no se encontraba en plenitud de condiciones, y Arias metió a Edwin Herrera en su lugar.

El lateral cartagenero clausuró la salida que la escuadra antioqueña tenía por el costado de Guerrero con Marlos Moreno, y aportó mucho más a la ofensiva.

Producto de la presión que ejercía el anfitrión, Marquínez falló en un despeje, Didier Moreno se acobardó para aprovechar el arco solo, pero, acto seguido, tuvo su revancha porque Junior siguió peleando la bola, Chará se escapó por derecha y la metió a la candela, Castrillón se fue de strike, la bola siguió de largo y surgió Moreno para convertir.

El 1-1 hizo estallar el Metro, que contó con unas 20 mil personas, aproximadamente. La afición, que estuvo alentando siempre, incrementó su respaldo y empujó al equipo hacia el otro tanto.

Joel Canchimbo entró enchufado y en su segundo intento de disparo, el primero le salió desviado, concretó un golazo. Fue el colofón de una tocata agradable para la retina que involucró a Herrera, Enamorado y Chará.

El juvenil festejó con el mismo júbilo y emoción de la hinchada en la tribuna, que no tuvo quietud.

Nacional movió el balón y trató de acercarse al empate con las fugas de Marino Hinestroza por derecha, pero la zaga de Junior, Báez y Rivera, se las arreglaron para rechazar y evitar una amarga paridad.

Cardona también intentó sin suerte algunos disparos. La más clara, un tiro rasante de Asprilla, fue detenido por Silveira.

Al final, Teófilo Gutiérrez le negó un balón a Báez, pero casi anota un golazo para cerrar el estadio.

No está fácil el cuadrangular que le correspondió a Junior, nada fácil, pero si juega como ante Nacional, se vale soñar. ¡Así es que es!

MINUTO A MINUTO

2-Didier pone una buena pelota en profundidad a Castrillón y este intenta bañar al arquero sin éxito.

10-Gol de Nacional. Cobro de pelota quieta de costado para Junior, Didier Moreno rifa el rebote y los verdes emprenden un contragolpe en el que Silveira duda en salir, Morelos recibe a un costado y define rasante y cruzado.

Remate potente de Suárez que sacude los guantes de Marquínez.

19Cabezazo de Paiva que Marquínez ataja. Dio rebote, pero Enamorado no alcanzó a aprovecharlo.

45+1. Centro, intento de cabezazo, y salida fallida de Marquínez, el balón se elevó y Castrillón, casi en la raya, no consigue inflar la red. Salazar rechaza.

45+3-Castrillón rescata una pelota por izquierda que protegía Uribe y se la pasa a Paiva, que consigue disparar. Hay una serie de rebotes y Nacional termina rechazando.

53-Gol de Junior. Didier Moreno no se atreve a rematar una pelota que le queda en un mal rechazo de Marquínez y se la sirve a Chará, a quien le bloquean el tiro. Junior recupera la bola, Chará se mete por derecha y manda un pase que Castrillón no logra rematar, el esférico sigue de largo y Didier la mete en el segundo palo. Salaazar reclama una falta inexistente.

63-Canchimbo intenta acomodar una pelota al ángulo y sale desviada.

66-Gol de Junior. Tocata vistosa por derecha entre Herrera, Chará y Enamorado, quien mete un centro que le queda a Canchimbo. El juvenil amaga y saca un certero zapatazo que besa el poste izquierdo del portero y sigue de largo.

68-Peligroso remate de Cardona que sale desviado.

90+3-Silveira salva ante un tiro a ras de grama de Asprilla.