La última fecha de la Liga BetPlay II dejó emociones de principio a fin. Siete partidos se jugaron de manera simultánea este jueves 13 de noviembre, en una jornada que movió la tabla de posiciones y definió a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales.

El Deportes Tolima fue uno de los grandes protagonistas, su victoria lo llevó al segundo lugar del campeonato, mientras que en la parte baja de la tabla varios clubes quedaron por fuera en los últimos minutos y otros lograron meterse a la fase final.

Entre los clasificados también aparecen algunos de los equipos tradicionales del país, como Nacional, Junior y el actual campeón, Santa Fe.

Clasificados a los cuadrangulares

Tras la fecha de cierre, los ocho clasificados son:

Independiente Medellín (punto invisible).

Deportes Tolima (punto invisible).

Atlético Nacional.

Atlético Bucaramanga.

Junior.

Fortaleza.

Santa Fe.

América de Cali.

Así quedaron conformados los grupos

Una vez terminada la jornada, la Dimayor realizó el sorteo para definir la composición de los cuadrangulares, que arrancarán este fin de semana. Los grupos quedaron así:

Grupo A:

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Junior

América de Cali

Grupo B:

Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga

Fortaleza

Santa Fe

Lo que se juega en esta fase

Además de la lucha por el título del segundo semestre, los cuadrangulares tendrán impacto en la tabla de reclasificación, que definirá los cupos a torneos internacionales en 2026.