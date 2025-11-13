Yimmi Chará, Bryan Castrillón, José Enamorado y Guillermo Paiva comandarán este jueves el ataque del Junior en el cierre de la fase ‘Todos contra todos’ ante Atlético Nacional, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Será, sin duda, un duelo agradable y disputado el que se vivirá en el ‘Coloso de la Ciudadela’. De un lado un Junior que ya no se juega nada en esta última jornada --solo el honor-- y del otro un Nacional que llega a Curramba con la intensión de quedarse con el punto invisible que se les da a los dos primeros equipos de la clasificación general.

El técnico Alfredo Arias pondrá lo mejor de su nómina, teniendo en cuenta la necesidad de darle una inyección de confianza a la afición rojiblanca de cara al inicio de los cuadrangulares, luego de protagonizar una fase ‘Todos contra todos’ marcada por la irregularidad.

Nacional, por su parte, tendrá cuatro bajas obligadas. La de David Ospina, por estar convocado a la selección Colombia de mayores, y las de William Tesillo, Camilo Candido y Jorman Campuzano por acumulación de tarjetas amarillas. De resto, el técnico Diego Arias tendrá todo el plantel tipo A a su disposición para conseguir es ventaja deportiva que puede ser determinante en los cuadrangulares.

El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/i815nnzn96 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 13, 2025

Junior formará con: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Javier Báez, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis; José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva.

Nacional formará con: Luis Marquinez; Cristian Uribe, Simón García, César Haydar, Andrés Salazar; Elkin Rivero; Marlos Moreno Matheus Uribe, Juan Francisco Bauza, Edwin Cardona; Alfredo Morelos.